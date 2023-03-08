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18:17, 8 марта 2023Спорт

Украина пообещала обратиться в МОК с требованием продлить отстранение россиян

Украина обратится в МОК с требованием продлить отстранение россиян и белорусов от турниров

Фото: Michel Euler / AP

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины пообещали обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием продлить отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте украинского НОК.

Отмечается, что цель обращения не допустить сборные России и Белоруссии к международным турнирам, в частности, к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Кроме того, пресс-служба НОК анонсировала заявление министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта о мерах по предотвращению участия украинских атлетов в соревнованиях, на которых по-прежнему выступают россияне и белорусы.

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6 марта украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачевой после окончания финального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Остине (США). Во время церемонии награждения спортсменки не стали делать традиционное совместное фото. Кроме того, они не упоминали друг друга в послематчевых интервью.

В конце февраля 2022 года многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых видах спорта, таких как теннис, велоспорт, автоспорт и шахматы, россияне продолжают выступать в нейтральном статусе.

Андрей Стрельцов
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