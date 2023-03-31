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04:45, 31 марта 2023Путешествия

Власти Аргентины начали отказывать россиянам в ВНЖ

Власти Аргентины начали отказывать россиянам в ВНЖ и в продлении туристического пребывания

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Миграционные власти Аргентины начали отказывать россиянам в продлении пребывания в стране в качестве туристов, а также в оформлении видов на жительство (ВНЖ), пока речь идет о нескольких десятках случаев. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ Георгий Полин.

По словам Полина, в консульском отделе посольства находятся в курсе ситуации. Он пояснил, что миграционная служба обосновывает отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках, «согласно которому обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней».

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Однако, указал Полин, в 2022 году власти Аргентины удовлетворяли большинство запросов россиян на продление туристического пребывания в стране. При этом, подчеркнул он, в последние месяцы среди случаев отказов в продлении ВНЖ «на слуху почти исключительно российские граждане».

Ранее в феврале в Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне 2022 года. Местные власти опасаются торговли людьми. Работники миграционной службы опросили уже более 350 беременных гражданок России. В МИД РФ призвали гражданок России, собирающихся рожать в Аргентине, заранее просчитывать все риски.

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Марина Совина
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