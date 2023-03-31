В России высказались об ответе в случае отправки миротворцев ЕС на Украину

Депутат Госдумы Чепа: Россия может обратиться к ОДКБ при вводе миротворцев ЕС на Украину

Сложно назвать условие, при котором Евросоюз может решиться на ввод миротворцев в Украину, но в любом случае это спровоцирует эскалацию конфликта. В таком случае не исключено, что Россия может обратиться за помощью к ОДКБ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вместе с США Европа спровоцировала этот конфликт, она делает все, чтобы он продолжался, поставляя оружие в огромных размерах и предоставляя всяческую военную помощь. Сегодня говорят уже и о возможности ввода миротворческих сил. Это прямое вмешательство и очередная попытка продвижения конфликта, попытка столкнуть Россию с НАТО», — сказал Чепа.

Депутат добавил, что трудно назвать конкретное условие, при котором ЕС решится на такой шаг, поскольку многие его действия не поддаются логическому анализу.

«Чем хуже будет положение ВСУ, тем серьезнее будет вмешательство ЕС. Очевидно, в случае ввода миротворцев, Россия может обратиться к ОДКБ», — заключил политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к началу обсуждений ранее табуированной темы об отправке миротворцев на Украину.

Тем временем глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует из бюджета поддержать наращивание производства боеприпасов для поставок Украине. «[Поставки] пойдут из существующих запасов или будут приобретены в рамках совместных закупок», — пояснила она.