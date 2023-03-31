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01:44, 31 марта 2023Бывший СССР

В четырех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за снегопада

Губернатор Голубев сообщил о режиме ЧС в 4 районах Ростовской области из-за снегопада

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В четырех районах Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за мощного снегопада. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Режим ЧС введен в Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, а также в городе Шахты.

Ранее управление ГИБДД по Ростовской области сообщило о приостановке движения транспорта по участку трассы М-4 «Дон» в регионе из-за снегопада. На участке трассы на севере региона образовалась пробка длиной 50 километров.

В ночь на четверг, 30 марта в Ростовской области начался мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад. Непогода продолжается до сих пор.

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Марина Совина
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