В Ростовской области из-за снегопада перекрыли участок трассы М-4 «Дон»

ГИБДД: на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка длиной 50 км

Движение транспорта перекрыли в обоих направлениях на участке М-4 «Дон» в Ростовской области для ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщает управление ГИБДД России по региону в Telegram-канале.

В ночь на 30 марта в Ростовской области начался мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад. Непогода продолжается до сих пор. На участке трассы на севере региона образовалась пробка длиной 50 километров.

Движение на участке с 907 по 983 километр автодороги М-4 «Дон» временно прекращено в обоих направлениях.

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