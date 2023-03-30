Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:45, 30 марта 2023Россия

В Ростовской области из-за снегопада перекрыли участок трассы М-4 «Дон»

ГИБДД: на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка длиной 50 км

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Движение транспорта перекрыли в обоих направлениях на участке М-4 «Дон» в Ростовской области для ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщает управление ГИБДД России по региону в Telegram-канале.

В ночь на 30 марта в Ростовской области начался мокрый снег с дождем, переходящий в снегопад. Непогода продолжается до сих пор. На участке трассы на севере региона образовалась пробка длиной 50 километров.

Движение на участке с 907 по 983 километр автодороги М-4 «Дон» временно прекращено в обоих направлениях.

Ранее в Норильске ураганный ветер сорвал крышу многоэтажки и попал на видео. Снесенная ветром часть кровли упала во двор дома. Люди не пострадали, но повреждения получили припаркованные автомобили.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
65-летняя актриса призвала наслаждаться старостью
Посольство США запросило официального уведомления об аресте Гершковича
Американский ветеран спрогнозировал побег Зеленского в Израиль
В Ростовской области из-за снегопада перекрыли участок трассы М-4 «Дон»
Стало известно о планах Британии отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном
Женщина попыталась похитить ставшего знаменитостью толстого кота
Замглавы следственного управления МВД российского города остался без диплома
Россиянину дали шесть лет за гибель девяти человек от суррогатного алкоголя
Звезда «Дома-2» пожаловалась на продажу квартиры из-за развода с мужем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.