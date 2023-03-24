Ураган сорвал крышу российской многоэтажки и попал на видео

В Норильске на улице 50 лет Октября шторм сорвал крышу многоэтажки

В Норильске ураганный ветер сорвал крышу многоэтажки и попал на видео. Запись очевидцев с места опубликована в группе «Живем в Сибири» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице 50 лет Октября. Снесенная ветром часть кровли упала во двор дома. Люди не пострадали, но повреждения получили припаркованные автомобили.

Из-за метели перекрыта трасса до аэропорта. В российском городе за три дня выпала месячная норма осадков, отменены занятия во всех школах. Как сообщают синоптики, непогода продлится в регионе до 26 марта.

Стихия бушует в Норильске с прошлой недели. 17 марта в соцсетях местные жители уже делились кадрами снежной бури, срывающей крыши зданий. В городской администрации тогда пояснили, что весна к ним приходит именно так: когда температура воздуха повышается, приходит шторм.