Сносящая крыши российских домов снежная буря попала на видео

Жители Норильска показали на видео сносящую крыши домов снежную бурю

На Норильск обрушилась снежная буря. Сильными порывами ветра сорвало крыши домов, произошедшее попало на видео. Снятые местными жителями кадры публикует Telegram-канал «Подъем».

В администрации российского города Норильска рассказали, что весна к ним приходит именно так: когда температура воздуха повышается, приходит шторм. «Каждый год одно и то же... Были рекомендации для работодателей дать работникам выходной», — рассказали местные чиновники.

Утром в Норильске было минус четыре градуса, но к вечеру столбики термометра, по прогнозам синоптиков, должны опуститься до минус 20 и ветер стихнет.

Штормовое предупреждение в городе держится четвертый день. Ветер достигает 30 метров в секунду. Из-за непогоды дорога до местного аэропорта временно закрыта, учащимся второй смены разрешили остаться дома.

В декабре снежная буря обрушилась на Магадан. Сильные порывы ветра, сносящие опоры линий электропередач и сбивающие людей с ног, показали на видео.