Сносящая крыши российских домов снежная буря попала на видео
На Норильск обрушилась снежная буря. Сильными порывами ветра сорвало крыши домов, произошедшее попало на видео. Снятые местными жителями кадры публикует Telegram-канал «Подъем».
В администрации российского города Норильска рассказали, что весна к ним приходит именно так: когда температура воздуха повышается, приходит шторм. «Каждый год одно и то же... Были рекомендации для работодателей дать работникам выходной», — рассказали местные чиновники.
Утром в Норильске было минус четыре градуса, но к вечеру столбики термометра, по прогнозам синоптиков, должны опуститься до минус 20 и ветер стихнет.
Штормовое предупреждение в городе держится четвертый день. Ветер достигает 30 метров в секунду. Из-за непогоды дорога до местного аэропорта временно закрыта, учащимся второй смены разрешили остаться дома.
В декабре снежная буря обрушилась на Магадан. Сильные порывы ветра, сносящие опоры линий электропередач и сбивающие людей с ног, показали на видео.