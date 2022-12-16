Сносящую опоры ЛЭП снежную бурю в российском городе показали на видео

Сносящую опоры ЛЭП снежную бурю в Магадане показали на видео

На Магадан обрушилась снежная буря. Сильные порывы ветра, сносящие опоры линий электропередач (ЛЭП) и сбивающие людей с ног, показали на видео. Кадры очевидцев публикует РЕН ТВ в Telegram-канале.

Жители российского города и нескольких поселков Магаданской области остались без электричества из-за ураганного ветра, снесшего одну из опор ЛЭП на трассе Палатка — Кулу — Нексикан.

В связи со сложными погодными условиями было организовано круглосуточное дежурство, усилены бригады, обеспечивающие проведение восстановительных работ.

Известно, что из-за непогоды в Магаданской области закрыли сразу несколько трасс: Солнечный — Ола, Ола — Гадля и Палатка — Кулу — Нексикан.

