Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:14, 16 декабря 2022Россия

Несколько трасс в российском регионе закрыли из-за мощного циклона

Несколько трасс в Магаданской области закрыли из-за сильной метели

Фото: Michał Parzuchowski / Unsplash

Из-за сильной метели и снежных заносов закрыли проезд сразу на нескольких трассах Магаданской области. Об этом со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта российского региона в пятницу, 16 декабря, пишет РИА Новости.

В регион пришел мощный циклон, который принес ураганный ветер. «Из-за неблагоприятных погодных условий действует ограничение движения для всех видов транспорта на участках автомобильных дорог: Солнечный — Ола, Ола — Гадля, Палатка — Кулу — Нексикан», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что жители Магадана и нескольких близлежащих поселков остались без электричества. Ветром снесло одну из опор ЛЭП на трассе Палатка-Кулу-Нексикан.

В начале декабря в Магадане из-за непогоды вводили режим чрезвычайной ситуации. Как уточнял начальник регионального управления МВД Любомир Муха, это было связано с расчисткой снега на территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
ЕС предоставит послабления ряду предпринимателей из России
В Госдуме отреагировали на идею ввести уголовное наказание за пропаганду ЛГБТ
ВСУ нанесли удар по российскому селу в приграничном регионе
В Минстрое оценили решение по льготной и семейной ипотеке
Глава саудовского клуба высказался о возможном подписании контракта с Роналду
Несколько трасс в российском регионе закрыли из-за мощного циклона
Российская студентка совершила самоубийство в снятой на сутки квартире
Россиянкам назвали способы сохранить прическу под шапкой зимой
Бывшего помощника военного прокурора Москвы арестовали по делу о хищении земель
В московском метро изменят движение по Кольцевой линии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.