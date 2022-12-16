Несколько трасс в российском регионе закрыли из-за мощного циклона

Несколько трасс в Магаданской области закрыли из-за сильной метели

Из-за сильной метели и снежных заносов закрыли проезд сразу на нескольких трассах Магаданской области. Об этом со ссылкой на министерство дорожного хозяйства и транспорта российского региона в пятницу, 16 декабря, пишет РИА Новости.

В регион пришел мощный циклон, который принес ураганный ветер. «Из-за неблагоприятных погодных условий действует ограничение движения для всех видов транспорта на участках автомобильных дорог: Солнечный — Ола, Ола — Гадля, Палатка — Кулу — Нексикан», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что жители Магадана и нескольких близлежащих поселков остались без электричества. Ветром снесло одну из опор ЛЭП на трассе Палатка-Кулу-Нексикан.

В начале декабря в Магадане из-за непогоды вводили режим чрезвычайной ситуации. Как уточнял начальник регионального управления МВД Любомир Муха, это было связано с расчисткой снега на территории.