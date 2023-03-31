Стало известно о готовности «Спартака» расстаться с большинством легионеров

«Спорт-Экспресс»: «Спартак» готов рассмотреть предложения о покупке пяти легионеров клуба

Стало известно о готовности московского «Спартака» расстаться с большинством легионеров летом 2023 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в команде согласны рассмотреть предложения о покупке пяти игроков: полузащитников Виктора Мозеса и Кристофера Мартинса, нападающих Шамара Николсона и Кейта Бальде, а также защитника Мацея Рыбуса. Лидер красно-белых Квинси Промес точно продолжит карьеру в клубе.

Отмечается, что эти футболисты не выставлены на трансфер, однако их отпустят, если другие команды проявят к ним интерес. Уточняется, что в «Спартаке» не хотят разрушать складывающийся костяк российских игроков при изменении состава в будущем.

На данный момент в «Спартаке» выступают восемь иностранцев. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) московская команда занимает третье место, набрав 40 очков.

27 августа прошлого года «Спартак» потроллил каталонскую «Барселону» после подписания Бальде. ESPN сообщил, что испанцы не могут зарегистрировать нового защитника Жюля Кунде из-за финансовых проблем. «Зарегистрировали новичка без проблем. Завидуешь, “Барселона”?» — пошутили красно-белые.