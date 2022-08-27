«Спартак» потроллил «Барселону» после подписания нового легионера

«Спартак» пошутил над «Барселоной» в Twitter после подписания сенегальца Кейта Бальде

Московский «Спартак» потроллил каталонскую «Барселону» после подписания нового легионера, бывшего нападающего «Интера» Кейта Бальде. Пост опубликован на странице команды в Twitter.

«Зарегистрировали новичка без проблем. Завидуешь, “Барселона”?», — пошутили красно-белые.

«Спартак» объявил о переходе Бальде 26 августа. 27-летний сенегалец подписал контракт на три года. В сезоне-2021/2022 он играл за итальянский «Кальяри», футболист также известен по выступлениям за миланский «Интер».

21 августа ESPN сообщил, что испанцы не могут зарегистрировать нового защитника Жюля Кунде из-за финансовых проблем. Другие новички «Барселоны» уже вошли в заявку клуба на сезон.