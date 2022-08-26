Бывший футболист «Интера» перешел в «Спартак»

Бывший футболист «Интера» Кейта Бальде перешел в «Спартак»

Нападающий сборной Сенегала Кейта Бальде перешел в московский «Спартак». Красно-белые подтвердили трансфер в сообществе во «ВКонтакте».

27-летний сенегалец подписал контракт на три года. Бальде присоединился к красно-белым на правах свободного агента. Трансферная стоимость форварда оценивается в три миллиона евро.

Бальде — бывший игрок итальянского «Кальяри». Он покинул клуб по итогам сезона, так как команда не сумела сохранить прописку в элите и вылетела в серию B. Футболист также известен по выступлениям за миланский «Интер».

В составе «Интера» Бальде забил пять голов в 24 матчах. Также в рамках чемпионата Италии сенегалец выступал за «Сампдорию» и «Лацио».

Бальде — победитель Кубка Африканских Наций в составе сборной Сенегала. За национальную команду он провел 40 матчей и забил шесть голов.