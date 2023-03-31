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00:55, 31 марта 2023Мир

Трампа вызовут в суд для предъявления обвинений

NYT: прокуратура Манхэттена в ближайшие дни вызовет Трампа для предъявления обвинений
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Прокуратура округа Манхэттен в Нью-Йорке в ближайшие дни потребует от бывшего президента США Дональда Трампа явиться в суд для предъявления обвинений. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным источников издания, обвинение будет оглашено в ближайшие дни. К этому времени прокуроры вызовут бывшего американского лидера в суд, говорится в сообщении.

Ранее большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Какие именно обвинения будут предъявлены политику, на данный момент не известно.

10 марта стало известно, что Трампу собираются предъявить уголовные обвинения из-за выплат порноактрисе Стефани Клиффорд, с которой у него были сексуальные контакты в 2006-2007 годах.

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Марина Совина
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