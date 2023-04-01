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13:24, 1 апреля 2023Спорт

Названа дата дебютного боя в UFC непобежденной россиянки

Россиянка Ирина Алексеева проведет дебютный бой в UFC 29 апреля против Стефани Эггер

Кадр: Meta MMA / YouTube

Названа дата дебютного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) непобежденной россиянки Ирины Алексеевой. Об этом сообщает Metaratings.

29 апреля Алексеева проведет бой со Стефани Эггер, представляющей Швейцарию. Встреча состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Vegas 72.

30 августа прошлого года Алексеева заключила контракт с UFC. Она подписала соглашение на четыре поединка.

32-летняя Алексеева, известная как Русская Ронда, выступает в легчайшем весе. Ранее она принимала участие в боях в другом американском промоушене — Bellator. На ее счету четыре победы и одно поражение.

34-летняя Эггер выступает в UFC с октября 2020 года. Всего в профессиональной карьере она одержала семь побед и потерпела три поражения.

Ксения Курашкина
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