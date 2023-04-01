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22:54, 1 апреля 2023Спорт

Названы убивающие прогресс при занятиях спортом причины

«Правда.ру» назвала отсутствие перерывов и восстановления ошибками при занятиях спортом

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Журналисты «Правды.ру» назвали убивающие прогресс при занятиях спортом причины. Материал доступен на сайте издания.

Первой ошибкой стал недостаток прогресса. Чтобы получить больше результатов, нужно научиться справляться с большим объемом тренировок и усложнять тренировки. Также нельзя заниматься без перерывов. Кроме того, не нужно разделять дни тренировок на каждую группу мышц.

Следующей ошибкой стало отсутствие восстанавливающих процедур, таких как массажи и походы в баню. Последней причиной авторы издания назвали использование пирамиды для тренировок. По их мнению, упражнения до отказа в течение 15 повторений выводят нервную систему из строя.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов раскрыл ошибки при выполнении упражнений на пресс. Эксперт заявил, что самая частая ошибка при тренировке пресса — это выгибание поясницы вперед.

Анастасия Борисова
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