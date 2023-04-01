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09:40, 1 апреля 2023Спорт

Хачанов оценил условия допуска россиян к Уимблдону

Хачанов заявил, что условия допуска к Уимблдону не отличаются от мер на других турнирах

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский теннисист Карен Хачанов оценил условия допуска россиян к Уимблдону-2023. Его слова приводит France Presse.

Спортсмен отметил, что заявленные организаторами ограничения ничем не отличаются от мер, принятых на других соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). «Нейтральный статус, без флага с конца февраля прошлого года, так что в основном мы просто продолжим делать то же самое, что и на всех других турнирах», — сказал Хачанов. Он добавил, что на данный момент у него нет спонсоров в России.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, назвала условия допуска российских и белорусских спортсменов к Уимблдону. Среди них был пункт о том, в соревновании не смогут принять участие теннисисты, получающие государственное финансирование, под которым понимается в том числе спонсорская поддержка со стороны компаний, находящихся под управлением властей России и Белоруссии.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

Ксения Курашкина
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