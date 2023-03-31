Стали известны условия допуска россиян к Уимблдону-2023

Tennis Majors: к Уимблдону-2023 не допустят россиян, получающих госфинансирование

Стали известны условия допуска российских и белорусских теннисистов к Уимблдону-2023. Об этом сообщает Tennis Majors.

Спортсменам будет запрещено выражать поддержку СВО. Кроме того, на спортивных аренах будет применен подход нулевой терпимости к любым флагам и символам в поддержку России и Белоруссии как со стороны игроков, так и со стороны болельщиков.

Уточняется, что в соревновании не смогут принять участие теннисисты, получающие государственное финансирование. Под этим понимается в том числе спонсорская поддержка со стороны компаний, находящихся под управлением властей России и Белоруссии.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила, что допустит российских и белорусских теннисистов к Уимблдону в 2023 году. В организации отметили, что по-прежнему считают отстранение спортсменов верным решением, однако в этом году они не готовы сохранить запрет из-за угрозы санкций.

Весной 2022 года российских теннисистов отказались допускать к турнирам в Великобритании. На других соревнованиях ATP и WTA россияне выступают в нейтральном статусе.

