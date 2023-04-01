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00:11, 1 апреля 2023Наука и техника

В Польше оценили украинские Leopard 2 с советским «Контактом»

Defence24: оснащение украинских Leopard 2 динамической защитой увеличит количество отказов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Установка блоков советской динамической защиты (ДЗ) «Контакт-1» на используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкие танки Leopard 2 может увеличить количество отказов техники. Об этом пишет польское издание Defence24.

Отмечается, что в сети появились фотографии украинского Leopard 2 с блоками динамической защиты в лобовой части корпуса. Также на снимке видны конструкции для установки дополнительной защиты на башню. «По словам пользователя, который первым поделился этой фотографией, она предназначена только для шутки. Однако это не означает, что такого рода процедуры не произойдут в будущем», — пишет Defence24.

Для внесения изменений в конструкцию машины необходимо разрешение производителя, но автор предположил, что «украинцы, скорее всего, обойдутся без этого разрешения и начнут процесс установки ДЗ на полученные танки».

Издание пишет, что бронирования лобовой части Leopard 2 не хватит для защиты от некоторых российских боеприпасов, включая ракеты комплекса «Корнет». Блоки «Контакта» могут улучшить защищенность машин от менее совершенных средств поражения. При этом их необходимо расположить так, чтобы срабатывание ДЗ не повредило оборудование танка.

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По мнению автора, в зависимости от количества установленных блоков ДЗ вес дополнительной защиты составит до 1500 килограммов. Это может ускорить износ компонентов ходовой части танка.

В феврале французский генерал Бруно Дари заявил о бесполезности западных танков для Киева. Он отметил, что в наши дни подготовка танковых атак уже не может остаться незамеченной благодаря средствам разведки.

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Даниил Иринин
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