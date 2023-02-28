Французский генерал заявил о бесполезности западных танков для Киева

Французский генерал Дари заявил о бесполезности западных танков для Украины

Поставки западных танков не помогут Украине. Такое мнение в статье для Le Figaro высказал французский генерал, бывший командующий Иностранным легионом и военный губернатор Парижа Бруно Дари.

Он привел примеры из военной истории ХХ века. когда танки демонстрировали существенное преимущество лишь в случае быстрого и внезапного появления в больших количествах. Таковыми он назвал обход линии Мажино гитлеровскими войсками в 1940-м году и маневры израильской армии в Шестидневной войне 1967 года. А тысячи немецких танковых экипажей под Курском погибли, поскольку советские войска были готовы к их прибытию.

Дари уверен, что российские подразделения в зоне проведения спецоперации не теряли времени и усилили противотанковую оборону, и рассчитывать на коренной перелом хода конфликта не стоит. Кроме того, отметил эксперт, в наши дни подготовка танковых атак уже не может остаться незамеченной благодаря средствам разведки.

25 февраля французская журналистка Кристель Неан, работающая в Донбассе, заявила о невозможности танков Запада преодолеть мосты Украины из-за их низкой грузоподъемности. Она отметила, что многие украинские мосты не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн. «Танки, которые будут поставляться на Украину, совершенно не приспособлены к характеру местности. Такие тяжелые танки, как Abrams или Leopard, просто утонут в грязи», — добавляет Неан.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что нет большого смысла в использовании американских танков Abrams на Украине. Он признал, что Киеву больше нужны немецкие Leopard, а Вашингтон согласился на передачу техники Киеву, лишь выполняя условие Берлина для отправки своих танков.