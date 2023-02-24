В Белом доме назвали бесполезными танки Abrams на Украине

Советник Салливан заявил, что США считают бессмысленными танки Abrams на Украине

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что нет большого смысла в использовании американских танков Abrams на Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала CNN.

Салливан подчеркнул, что США считают бесполезными танки Abrams на Украине. «Президент [США] Джо Байден услышал от военных оценку о том, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им [ВСУ] нужны на самом деле», — подчеркнул он.

Представитель Белого дома назвал причину передачи Abrams Украине и напомнил, что это решение было условием ФРГ для отправки своей техники.

Ранее сообщалось, что США анонсируют новый пакет помощи Украине на сумму в два миллиарда долларов. Меры помощи не подразумевают поставки оружия со складов Пентагона. Передавать его для Украины станут сами производители.

