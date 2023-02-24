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08:18, 24 февраля 2023Мир

В Белом доме назвали бесполезными танки Abrams на Украине

Советник Салливан заявил, что США считают бессмысленными танки Abrams на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что нет большого смысла в использовании американских танков Abrams на Украине. Об этом он высказался в эфире телеканала CNN.

Салливан подчеркнул, что США считают бесполезными танки Abrams на Украине. «Президент [США] Джо Байден услышал от военных оценку о том, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им [ВСУ] нужны на самом деле», — подчеркнул он.

Представитель Белого дома назвал причину передачи Abrams Украине и напомнил, что это решение было условием ФРГ для отправки своей техники.

Ранее сообщалось, что США анонсируют новый пакет помощи Украине на сумму в два миллиарда долларов. Меры помощи не подразумевают поставки оружия со складов Пентагона. Передавать его для Украины станут сами производители.

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Марина Совина
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