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17:13, 25 февраля 2023Бывший СССР

Во Франции заявили о невозможности танков Запада преодолеть украинские мосты

Журналистка Кристель Неан: танки Запада утонут в грязи при попытке доставить их на Украину

Фото: Alex Babenko / Reuters

Французская журналистка Кристель Неан, работающая в Донбассе, заявила о невозможности танков Запада преодолеть мосты Украины из-за их низкой грузоподъемности. Об этом она рассказала в интервью Sputnik.

Журналистка отметила, что многие украинские мосты не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн. «Танки, которые будут поставляться на Украину, совершенно не приспособлены к характеру местности. Такие тяжелые танки, как Abrams или Leopard, просто утонут в грязи», — добавляет Неан.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в Киеве раскрыл число переданных Украине танков Leopard 2. Сообщается, что первая партия танков, переданных Украине Польшей, включает четыре боевые машины.

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Алиса Удовик
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