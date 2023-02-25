Во Франции заявили о невозможности танков Запада преодолеть украинские мосты

Журналистка Кристель Неан: танки Запада утонут в грязи при попытке доставить их на Украину

Французская журналистка Кристель Неан, работающая в Донбассе, заявила о невозможности танков Запада преодолеть мосты Украины из-за их низкой грузоподъемности. Об этом она рассказала в интервью Sputnik.

Журналистка отметила, что многие украинские мосты не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн. «Танки, которые будут поставляться на Украину, совершенно не приспособлены к характеру местности. Такие тяжелые танки, как Abrams или Leopard, просто утонут в грязи», — добавляет Неан.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в Киеве раскрыл число переданных Украине танков Leopard 2. Сообщается, что первая партия танков, переданных Украине Польшей, включает четыре боевые машины.