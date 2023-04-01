Ассистентский дубль российского игрока помог «Виннипегу» победить в матче НХЛ

Ассистентский дубль Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Детройт» в матче НХЛ

«Виннипег Джетс» обыграл «Детройт Ред Уингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:2. Победить команде помог ассистентский дубль российского форварда Владислава Наместникова. Всего в активе 30-летнего нападающего восемь очков по системе «гол плюс пас» в 14 играх за клуб в сезоне-2022/2023.

Наместников пополнил состав «Виннипега» 3 марта в ходе обмена. За день до этого, 2 марта, он был обменян в «Сан-Хосе Шаркс», который получил после этого выбор в четвертом раунде драфта НХЛ в 2025 году.

Наместников выступает в НХЛ с 2013 года. Сезон-2022/2023 он начинал за «Тампу-Бэй Лайтнинг». За десять лет пребывания в лиге форвард сыграл за семь различных команд, не считая «Сан-Хосе», поскольку в составе этого клуба россиянин не провел ни одного матча.