В МИД Британии оценили новую концепцию внешней политики России

МИД Британии оценил концепцию внешней политики РФ, сравнив ее с первоапрельской шуткой

Министерство иностранных дел Великобритании в пятницу, 31 марта, отреагировало на утверждение новой Концепции внешней политики России. В своем Twitter-аккаунте внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства опубликовало снимок размещенной в аккаунте МИД РФ новости о появлении концепции, сравнив ее с первоапрельской шуткой.

Внимание МИД Британии привлекла публикация российского внешнеполитического ведомства, в котором подчеркивалось, что внешняя политика России «является миролюбивой, открытой, предсказуемой, последовательной и прагматичной» и в основе новой системы лежат универсальные принципы международного права.

«День дурака завтра», — подписали пост в пресс-службе британского МИД.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил указом новую Концепцию внешней политики страны. Он подписал соответствующий документ 31 марта.