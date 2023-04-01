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09:00, 1 апреля 2023Россия

Раскрыты подробности о новой Концепции внешней политики России

Новая Концепция внешней политики России: Москва не считает себя врагом Запада

Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин утвердил указом новую Концепцию внешней политики страны. Он подписал соответствующий документ 31 марта, сообщает ТАСС.

В документе раскрыты подробности о новых принципах внешней политики России и отмечается, что страна не считает себя врагом стран Запада. Москва не намерена уходить в изоляцию и не имеет недоброжелательных намерений.

Власти надеются, что западные страны осознают бессмысленность конфронтации с Россией, примут многополярность мира и вернутся к взаимодействию, опираясь на принципы суверенного равенства и уважения интересов. «На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству», — подчеркивается в документе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал условие взаимодействия России и Запада. По его словам, Москва определится с перспективами взаимодействия с этими государствами, когда их руководство «протрезвеет».

Марина Совина
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