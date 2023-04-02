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20:12, 2 апреля 2023Спорт

Тренер назвал секрет «походки самурая» для здоровья спины

Тренер Соломин рассказал, что упражнение «походка самурая» полезно для силы и гибкости ног

Фото: JPC-PROD / Shutterstock.com / Fotodom

Фитнес-эксперт Денис Соломин назвал секрет упражнения «походка самурая» для здоровья спины. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер рассказал, что упражнение полезно для силы и гибкости ног. Оно улучшает подвижность коленных, голеностопных и тазобедренных суставов, а также развивает силу мышц. Для его выполнения нужно сесть на колени и двигаться вперед, привставая на одно колено.

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Соломин обратил внимание на то, что при его выполнении необходимо следить за впереди стоящей ногой: стопа и бедро должны двигаться в одной плоскости. То есть стопа не должна разворачиваться в период между отрывом пятки и касанием коленом пола. А задняя нога в момент разворота бедра наружу не должна сильно разворачивать таз.

Ранее Соломин оценил упражнение «походка сумасшедшего» из традиционной китайской гимнастики цигун. Оно заключается в ходьбе на прямых ногах, при которой ступни еле отрываются от поверхности. При этом их приземление происходит резко, а тело и руки в этот момент остаются максимально расслабленными.

Анастасия Борисова
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