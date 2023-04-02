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14:03, 2 апреля 2023Россия

Анонсировано большое заседание Путина с Совбезом

Президент России Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности (Совбеза). Об этом в воскресенье, 2 апреля, в Telegram сообщил журналист, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Он также уведомил, что глава государства приедет в один из российских регионов.

«Помимо этого, на неделе состоится церемония вручения верительных грамот. Традиционное мероприятие, но в силу бурной геополитической обстановки и оно тоже вызовет повышенный интерес», — говорится в опубликованном на канале видеоролике.

Прошлое совещание Путина с Совбезом состоялось 31 марта. На нем обсуждалась концепция внешней политики страны.

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Варвара Кошечкина
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