Анонсировано большое заседание Путина с Совбезом

Президент России Путин на следующей неделе проведет заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет большое заседание Совета безопасности (Совбеза). Об этом в воскресенье, 2 апреля, в Telegram сообщил журналист, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Он также уведомил, что глава государства приедет в один из российских регионов.

«Помимо этого, на неделе состоится церемония вручения верительных грамот. Традиционное мероприятие, но в силу бурной геополитической обстановки и оно тоже вызовет повышенный интерес», — говорится в опубликованном на канале видеоролике.

Прошлое совещание Путина с Совбезом состоялось 31 марта. На нем обсуждалась концепция внешней политики страны.

