Боррель вслед за украинскими СМИ пошутил про председательство России в СБ ООН

Жозеп Боррель заявил, что председательство России в СБ ООН подходит для Дня дурака

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 1 апреля выпустил в своем Twitter-аккаунте ироничный комментарий по поводу председательства России в Совете безопасности ООН, связав его с Днем дурака.

«Начало председательства России в Совбезе ООН подходит для апрельского Дня дурака», — написал Боррель, повторив тем самым шутку за украинскими СМИ.

Россия с 1 апреля на месяц стала председателем Совета безопасности. Боррель заявил, что Евросоюз намерен реагировать на любые злоупотребления Москвы в качестве председателя.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Китай не может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, но способен оказать «большое влияние на Москву».