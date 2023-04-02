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22:42, 2 апреля 2023Спорт

Медведев выиграл турнир ATP в Майами

Теннисист Даниил Медведев выиграл турнир ATP в Майами, обыграв итальянца Янника Синнера

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 2 апреля, и продлилась два сета. Победу со счетом 7:5, 6:3 одержал Медведев. Игра продлилась 1 час 35 минут.

В полуфинале Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым. Встреча завершилась со счетом 7:6, 3:6, 6:3.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP и является первой ракеткой России. Он получит 8,8 миллиона долларов за победу в Майами.

Анастасия Борисова
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