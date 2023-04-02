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00:48, 2 апреля 2023Спорт

Дацик заявил о желании тренироваться с Джонсоном

Дацик выразил желание проводить спарринги с Джонсоном, если тот останется жить в Москве
Вячеслав Дацик

Вячеслав Дацик. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вячеслав Дацик заявил о своем желании поучаствовать в тренировочных боях с победившем его американцем Кевином Джонсоном, если тот останется жить в России. Его слова приводят «Известия».

«Я надеюсь, что Кевин будет жить в Москве, а мы сможем с ним поспарринговаться. Я попробовал взять его кулаки на калган, но не получилось», — поделился Дацик. Он также высоко оценил уровень профессионализма американского спортсмена, подчеркнув, что получил ценный опыт во время поединка.

Ранее Дацик прокомментировал свой проигрыш Джонсону, заявив, что ему не хватило времени добить соперника. Также, по его словам, он встречал удары Джонсона головой, чтобы утроить шоу для зрителей.

Дацик и Джонсон сразились в ночь на субботу, 1 апреля, в Москве. Бой продлился все три раунда, по завершении которых большинство судей отдали победу американскому боксеру.

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Варвара Кузьмина
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