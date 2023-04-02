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22:31, 2 апреля 2023Мир

В ФРГ заподозрили власти в растрате выделенных на помощь Украине средств

WDR: в Германии заподозрили власти в растрате средств, предназначенных на помощь Киеву

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ 3 апреля рассмотрят иск против земельного правительства из-за подозрения в нецелевой растрате средств, взятых в виде кредитов из дефицитного бюджета. Деньги были выделены в целях преодоления последствий украинского конфликта, передает телерадиокомпания WDR.

29 марта американское агентство по международному развитию за 11 месяцев получило 178 сигналов о коррупции при освоении помощи, выделенной Украине. Исполняющая обязанности генерального инспектора организации Николь Анджарелла уточнила, что это на 556 процентов сообщений больше, чем за предыдущий аналогичный период.

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23 февраля группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» заявила, что украинское правительство может быть причастно к спекуляциям с денежными средствами, выделенными Киеву в рамках программы помощи в конфликте с Россией. Члены бундестага подчеркнули, что суммы, выделяемые Киеву, могли быть использованы не по назначению.

Помимо этого, 20 февраля депутат бундестага Штеффен Котре обвинил Федеральное правительство Германии в сокрытии расходов на поддержку Украины.

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Марина Совина
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