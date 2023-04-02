В ФРГ заподозрили власти в растрате выделенных на помощь Украине средств

WDR: в Германии заподозрили власти в растрате средств, предназначенных на помощь Киеву

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия в ФРГ 3 апреля рассмотрят иск против земельного правительства из-за подозрения в нецелевой растрате средств, взятых в виде кредитов из дефицитного бюджета. Деньги были выделены в целях преодоления последствий украинского конфликта, передает телерадиокомпания WDR.

29 марта американское агентство по международному развитию за 11 месяцев получило 178 сигналов о коррупции при освоении помощи, выделенной Украине. Исполняющая обязанности генерального инспектора организации Николь Анджарелла уточнила, что это на 556 процентов сообщений больше, чем за предыдущий аналогичный период.

23 февраля группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» заявила, что украинское правительство может быть причастно к спекуляциям с денежными средствами, выделенными Киеву в рамках программы помощи в конфликте с Россией. Члены бундестага подчеркнули, что суммы, выделяемые Киеву, могли быть использованы не по назначению.

Помимо этого, 20 февраля депутат бундестага Штеффен Котре обвинил Федеральное правительство Германии в сокрытии расходов на поддержку Украины.