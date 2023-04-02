Молившаяся на коленях у Киево-Печерской лавры певчая перестала выходить на связь

РИА Новости: молившаяся у Киево-Печерской лавры певчая Ершова не выходит на связь

Молившаяся на коленях у Киево-Печерской лавры певчая Екатерина Ершова перестала выходить на связь. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил РИА Новости один из насельников лавры.

«Вчера ее видел. Ее искали сегодня, и журналисты искали тоже. И ее нигде нет», — сказал собеседник агентства. По его словам, монахи опасаются, что женщину могли задержать украинские силовики.

1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Позднее суд отправил священнослужителя под домашний арест на два месяца.

30 и 31 марта прихожане УПЦ заблокировали работу комиссии и не пустили ее к зданиям, которые представители заповедника «Киево-Печерская Лавра» хотели проверить.