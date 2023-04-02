Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:56, 2 апреля 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности для здоровья распространенной позы

Невролог Джалал Саидбегов предупредил, что поза нога на ногу вредит позвоночнику

Фото: Laura Chouette / Unsplash

Поза нога на ногу вредит позвоночнику, предупредил невролог-вертебролог Джалал Саидбегов. Врач в беседе с «АиФ» рассказал об опасности для здоровья распространенной позы.

Поза нога на ногу может вызывать прогрессирование протрузии и грыжи межпозвонковых дисков и сколиоза, а также спровоцировать повреждение межпозвонковых фасеточных суставов, пояснил Саидбегов.

Эта поза вредит прежде всего тем, у кого уже есть проблемы с позвоночником, но и здоровым людям она не очень полезна. Поза способствует нарушению анатомических структур нормального межпозвонкового диска, помогая развитию тех же протрузий и грыж в поясничном отделе. Естественно, опасность для людей со здоровым позвоночником существенно ниже

Джалал Саидбеговневролог-вертебролог

Врач добавил: чтобы снизить риск проблем с позвоночником, нужно придерживаться простых правил. Если человек не может отказаться от любимой позы, то ему все же не стоит оставаться в ней часто и длительное время. Также после пяти минут в позе нога на ногу следует поменять ноги местами. Это поможет распределить нагрузку на обе стороны позвоночника, отметил он.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

«Никогда в этой позе не сгибайтесь вперед и не поворачивайтесь (не скручивайте туловище или шею). Эти движения сделают нагрузку на межпозвонковые диски еще более сильной», — рассказал Саидбегов.

Врач добавил, что большую часть времени лучше сидеть в полезной позе, отклонившись назад, опираясь на спинку стула. При этом не стоит оставлять пространство между поясницей и нижней частью спинки стула. Ноги должны свободно доставать до пола, в противном случае их стоит размещать на подставке.

Ранее невролог Владимир Ерохин назвал самую полезную позу для сна. Он отметил, что спать нужно лежа на спине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
На Украине погиб наемник из Франции
Маск назвал материалы NYT неинтересной пропагандой
Врач предупредил об опасности для здоровья распространенной позы
В Крыму предложили взыскать с Запада ущерб за конфликт на Украине
В США предупредили Украину о скрытом потенциале России
На месте предполагаемого строительства мечети в Москве собрались сотни людей
В России отреагировали на желание Украины переименовать Севастополь
Многоквартирный дом в Мелитополе получил повреждения в результате обстрела
Губернатор Севастополя отреагировал на предложение Киева переименовать город
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.