Врач предупредил об опасности для здоровья распространенной позы

Невролог Джалал Саидбегов предупредил, что поза нога на ногу вредит позвоночнику

Поза нога на ногу вредит позвоночнику, предупредил невролог-вертебролог Джалал Саидбегов. Врач в беседе с «АиФ» рассказал об опасности для здоровья распространенной позы.

Поза нога на ногу может вызывать прогрессирование протрузии и грыжи межпозвонковых дисков и сколиоза, а также спровоцировать повреждение межпозвонковых фасеточных суставов, пояснил Саидбегов.

Эта поза вредит прежде всего тем, у кого уже есть проблемы с позвоночником, но и здоровым людям она не очень полезна. Поза способствует нарушению анатомических структур нормального межпозвонкового диска, помогая развитию тех же протрузий и грыж в поясничном отделе. Естественно, опасность для людей со здоровым позвоночником существенно ниже Джалал Саидбегов невролог-вертебролог

Врач добавил: чтобы снизить риск проблем с позвоночником, нужно придерживаться простых правил. Если человек не может отказаться от любимой позы, то ему все же не стоит оставаться в ней часто и длительное время. Также после пяти минут в позе нога на ногу следует поменять ноги местами. Это поможет распределить нагрузку на обе стороны позвоночника, отметил он.

«Никогда в этой позе не сгибайтесь вперед и не поворачивайтесь (не скручивайте туловище или шею). Эти движения сделают нагрузку на межпозвонковые диски еще более сильной», — рассказал Саидбегов.

Врач добавил, что большую часть времени лучше сидеть в полезной позе, отклонившись назад, опираясь на спинку стула. При этом не стоит оставлять пространство между поясницей и нижней частью спинки стула. Ноги должны свободно доставать до пола, в противном случае их стоит размещать на подставке.

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