Депутат Ирина Роднина заявила о невозможности смотреть российский футбол на трезвую голову

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина порассуждала о возвращении пива на стадионы матчей Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Роднина заявила о невозможности смотреть российский футбол на трезвую голову, из-за чего болельщики так активно проталкивают эту идею. «Пиво обсуждают больше, чем саму игру. Не знаю, почему такая тяга к этому напитку», — посчитала она.

31 марта заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оценил возможное возвращение пива на футбольные стадионы. Он выступил за подобное решение, так как ему хочется расслабиться и посмотреть футбол. Также по его мнению, продажа пива поможет увеличить посещаемость на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории страны с 1 января 2005 года. Во время мундиаля в России пиво вернулось на стадионы в качестве исключения.