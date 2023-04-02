Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы, подробности пока не известны. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожье громко!» — написал он.

Рогов ранее утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили в Запорожской области большое количество солдат для форсирования Днепра.

1 апреля в двух областях на востоке Украины — Днепропетровской и Харьковской — была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, предупреждение об угрозе с воздуха в данный момент действует в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики.