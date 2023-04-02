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12:29, 2 апреля 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Фото: Reuters

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы, подробности пока не известны. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожье громко!» — написал он.

Рогов ранее утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) скопили в Запорожской области большое количество солдат для форсирования Днепра.

1 апреля в двух областях на востоке Украины — Днепропетровской и Харьковской — была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, предупреждение об угрозе с воздуха в данный момент действует в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики.

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Алевтина Запольская
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