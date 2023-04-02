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20:32, 2 апреля 2023Силовые структуры

Количество пострадавших при взрыве в петербургском кафе возросло до 19

СК: при взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга пострадали 19 человек

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Количество пострадавших при взрыве в «Стрит кафе» в центре Санкт-Петербурга достигло 19 человек. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР).

В воскресенье, 2 апреля в петербургском кафе, расположенном на Университетской набережной, прогремел взрыв. Известно, что во время него погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ранее сообщалось о 16 пострадавших, теперь их количество возросло до 19 человек.

«Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Информация о количестве пострадавших уточняется, — говорится в сообщении СК РФ. — По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербург.

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По предположительной версии, озвученной ранее, бомбу замаскировали в статуэтке, подаренной Татарскому. Ее на встречу пронесла неустановленная пока девушка.

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Вера Владзиевская
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