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04:15, 2 апреля 2023Спорт

Олимпийская чемпионка призвала вернуть некоторых российских спортсменов

Чемпионка ОИ Савченко призвала вернуть выступающих против СВО российских спорстменов
Алена Савченко

Алена Савченко. Фото: Damir Sagolj / Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Германии Алена Савченко призвала разрешить определенной категории российских спортсменов участвовать в международных турнирах. Ее слова приводит Sportschau.

Так, по мнению фигуристки, необходимо допустить к соревнованиям спортсменов, выступающих против спецоперации. «Те, кто против СВО на территории Украины, должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», — считает Савченко. Она подчеркнула, что спортсмены с такой позицией не способны повлиять на украинский конфликт.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

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Варвара Кузьмина
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