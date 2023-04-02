Олимпийская чемпионка призвала вернуть некоторых российских спортсменов

Чемпионка ОИ Савченко призвала вернуть выступающих против СВО российских спорстменов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Германии Алена Савченко призвала разрешить определенной категории российских спортсменов участвовать в международных турнирах. Ее слова приводит Sportschau.

Так, по мнению фигуристки, необходимо допустить к соревнованиям спортсменов, выступающих против спецоперации. «Те, кто против СВО на территории Украины, должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях», — считает Савченко. Она подчеркнула, что спортсмены с такой позицией не способны повлиять на украинский конфликт.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.