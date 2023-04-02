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22:04, 2 апреля 2023Мир

Американец взорвал гранату в кафе на западе Украины

Гражданин США взорвал гранату в кафе в Тернополе на западе Украины

Фото: Staff / Reuters

Гражданин США взорвал гранату в кафе в Тернополе на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Вести».

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел ночью в субботу, 1 апреля.

В результате взрыва повреждена крыша кафе и четыре кресла. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме подозреваемого. Отмечается, что было обнаружено три корпуса гранат, четыре запала к ним, сигнальная мина М49А и 75 патронов калибра 5,45 миллиметра.

По данным издания, после допроса американца отпустили. Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и хулиганству.

2 апреля произошел взрыв в кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, бомбу в кафе пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку, которую позже подарила проводившему в заведении встречу военкору Владлену Татарскому. Следственный комитет России по факту гибели Татарского возбудил уголовное дело по статье «Убийство» УК России.

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Марина Совина
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