Солдаты британской королевской армии пожаловались на ужасные условия в казармах

Daily Mail: солдаты британской королевской армии пожаловались на грязь и мусор в казармах

Солдаты британской королевской гвардии, которая защищает королевскую семью с 1660 года, пожаловались на ужасные условия жизни в казармах. Об этом пишет Daily Mail.

В помещениях, где живут солдаты самых известных армейских полков Колдстрим, Гренадеры, Ирландская, Шотландская и Валлийская гвардии, разбросан мусор, в уборных — грязь и плесень, следует из фотографий, опубликованных газетой. Один из солдатов заявил, что замечания армейцев просто игнорируют.

«Казармы Веллингтона абсолютно грязные, но снаружи они выглядят великолепно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри», — отмечает издание.

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