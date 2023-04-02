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22:30, 2 апреля 2023Мир

Солдаты британской королевской армии пожаловались на ужасные условия в казармах

Daily Mail: солдаты британской королевской армии пожаловались на грязь и мусор в казармах

Фото: Jan Woitas / Global Look Press

Солдаты британской королевской гвардии, которая защищает королевскую семью с 1660 года, пожаловались на ужасные условия жизни в казармах. Об этом пишет Daily Mail.

В помещениях, где живут солдаты самых известных армейских полков Колдстрим, Гренадеры, Ирландская, Шотландская и Валлийская гвардии, разбросан мусор, в уборных — грязь и плесень, следует из фотографий, опубликованных газетой. Один из солдатов заявил, что замечания армейцев просто игнорируют.

«Казармы Веллингтона абсолютно грязные, но снаружи они выглядят великолепно. Туристы стоят у ворот, чтобы сфотографироваться, но они не поверят, какая жизнь у солдат внутри», — отмечает издание.

6 мая 2023 состоится официальная церемония коронации нового правителя Великобритании Карла III. Нынешний монарх стал королем Великобритании после смерти матери Елизаветы II.

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Юлия Мискевич
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