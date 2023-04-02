Названа опасность использования ВСУ запретных кассетных боеприпасов

Эксперт Дандыкин: использование кассетных боеприпасов запрещено международными конвенциями

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что использование кассетных боеприпасов запрещено международными конвенциями. В беседе с «Лентой.ру» он назвал опасность использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) такого вида вооружения.

2 апреля стало известно, что ВСУ нанесли удар по Мелитополю, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Отмечалось, что украинские военнослужащие вели огонь с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». При обстреле пострадали шесть местных жителей.

«Когда сбиваются эти снаряды, то кассеты, которые находятся внутри боеголовки, разбрасываются на мелкие осколки и наносят поражающие удары по людям. Это запрещено международными конвенциями», — объяснил опасность Дандыкин.

HIMARS стреляет примерно на расстоянии 80 километров, а «Ольха» даже дальше Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

Военный эксперт заявил, что западные страны не обращают внимание на нарушения ВСУ и делают вид, что не замечают их. «Сейчас у нас начался месяц, когда мы в Совбезе ООН будем председательствовать. Поэтому я думаю, что этот вопрос обязательно будет поднят», — заключил собеседник «Ленты.ру».

1 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Киев заказал у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, расплатиться за поставку боевых машин украинская сторона сможет, использовав средства, которые получает от США. Кроме того, часть средств в качестве оплаты Польше передадут европейские государства.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страны НАТО отправят Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но не больше, чем запланировано. Он также подчеркнул, что не может принять решение об отправке Киеву последних танков, так как есть запасы, которые нельзя расходовать.