Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 2 апреля 2023Бывший СССР

Названа опасность использования ВСУ запретных кассетных боеприпасов

Эксперт Дандыкин: использование кассетных боеприпасов запрещено международными конвенциями

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что использование кассетных боеприпасов запрещено международными конвенциями. В беседе с «Лентой.ру» он назвал опасность использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) такого вида вооружения.

2 апреля стало известно, что ВСУ нанесли удар по Мелитополю, используя запрещенные кассетные боеприпасы. Отмечалось, что украинские военнослужащие вели огонь с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха». При обстреле пострадали шесть местных жителей.

«Когда сбиваются эти снаряды, то кассеты, которые находятся внутри боеголовки, разбрасываются на мелкие осколки и наносят поражающие удары по людям. Это запрещено международными конвенциями», — объяснил опасность Дандыкин.

HIMARS стреляет примерно на расстоянии 80 километров, а «Ольха» даже дальше

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса, военный эксперт

Военный эксперт заявил, что западные страны не обращают внимание на нарушения ВСУ и делают вид, что не замечают их. «Сейчас у нас начался месяц, когда мы в Совбезе ООН будем председательствовать. Поэтому я думаю, что этот вопрос обязательно будет поднят», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Красные линии уже пройдены» Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
«Красные линии уже пройдены»Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
24 марта 2023
«Из Киева звучат только ультиматумы» Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
«Из Киева звучат только ультиматумы»Когда начнутся мирные переговоры по Украине и что ждет страну после окончания СВО?
1 марта 2023

1 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Киев заказал у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. По его словам, расплатиться за поставку боевых машин украинская сторона сможет, использовав средства, которые получает от США. Кроме того, часть средств в качестве оплаты Польше передадут европейские государства.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страны НАТО отправят Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но не больше, чем запланировано. Он также подчеркнул, что не может принять решение об отправке Киеву последних танков, так как есть запасы, которые нельзя расходовать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лаврову позвонил госсекретарь США
Названа опасность использования ВСУ запретных кассетных боеприпасов
Роднина заявила о невозможности смотреть российский футбол на трезвую голову
Блинкен потребовал от Лаврова освободить арестованного журналиста Гершковича
Министр обороны Чехии допустила новые военные поставки Украине
Посол Украины в Германии счел цинизмом призывы к мирным переговорам
Польша захотела активнее участвовать в планах НАТО по ядерному сдерживанию
Хмельницкая епархия на Украине заявила о подготовке к захвату собора
Работница «Москва-Сити» пожаловалась на домогательства ключника
Умер японский композитор и обладатель «Оскара» Рюити Сакамото
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.