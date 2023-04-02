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17:21, 2 апреля 2023Мир

Лаврову позвонил госсекретарь США

В МИД России сообщили о звонке госсекретаря США Блинкена Лаврову

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство ТАСС.

В министерстве уточнили, что Лавров и Блинкен обсудили по телефону задержание американского репортера Эвана Гершковича, которого арестовали по подозрению в шпионаже. Кроме того, они затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

В начале марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о просьбе Блинкена о контакте с Лавровым.

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Варвара Кошечкина
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