В МИД России сообщили о звонке госсекретаря США Блинкена Лаврову

Главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство ТАСС.

В министерстве уточнили, что Лавров и Блинкен обсудили по телефону задержание американского репортера Эвана Гершковича, которого арестовали по подозрению в шпионаже. Кроме того, они затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего характера.

В начале марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о просьбе Блинкена о контакте с Лавровым.

