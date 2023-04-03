«Авангард» победил «Ак Барс» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

«Авангард» со счетом 3:2 победил «Ак Барс» и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в Казани и завершилась со счетом 3:2. Ворота хозяев поразили Виктор Сведберг, Рид Буше и Алекс Бродхерст. У «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Артем Лукоянов и Дмитрий Юдин.

Следующий матч серии до четырех побед состоится 5 апреля в Омске. В финале Западной конференции КХЛ встречаются петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча завершилась победой московских армейцев. Вторая состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».