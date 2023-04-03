Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
1:2
Завершен
Франческо Пассаро
Марракеш
Анна Калинская
0:0
1-й сет
live
Ангелина Калинина
Чарльстон
Анна Бондарь
0:2
Завершен
Анна Блинкова
Чарльстон
Ак Барс
2:3
Завершен
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 2-й матч
Эвертон
0:0
1-й тайм
live
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Лейла Фернандес
Завтра
17:00 (Мск)
Евгения Родина
Чарльстон
21:44, 3 апреля 2023Спорт

«Авангард» победил «Ак Барс» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

«Авангард» со счетом 3:2 победил «Ак Барс» и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» во втором матче финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в Казани и завершилась со счетом 3:2. Ворота хозяев поразили Виктор Сведберг, Рид Буше и Алекс Бродхерст. У «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Артем Лукоянов и Дмитрий Юдин.

Следующий матч серии до четырех побед состоится 5 апреля в Омске. В финале Западной конференции КХЛ встречаются петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча завершилась победой московских армейцев. Вторая состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В США заявили об ожидании контрнаступления ВСУ в ближайшие недели
Сальдо призвал украинские силы готовиться к эвакуации из Херсона
США обсудили заключение временного соглашения по ядерной программе Ирана
В Европе сочли концепцию внешней политики России попыткой восстановить репутацию
Запад обвинили в нежелании знать виновных в атаке на «Северные потоки»
Момент взрыва на встрече с военкором Татарским попал на видео
Небензя рассказал о законности места России в Совбезе ООН
Генсек НАТО призвал страны альянса ежегодно выделять Украине 500 миллионов евро
Стало известно о намерении НХЛ провести серию матчей против команды России
В США заявили о продолжении ожесточенного боя в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.