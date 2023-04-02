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21:29, 2 апреля 2023Спорт

ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ в третьем овертайме
Сергей Плотников

Сергей Плотников. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Московский ЦСКА победил петербургский СКА в первом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев в третьем овертайме со счетом 3:2. У московских армейцев забили нападающие Максим Мамин и Владислав Каменев, победную шайбу забросил защитник Никита Нестеров. У петербуржецев отличились форвард Святослав Гребенщиков и защитник Александр Никишин.

Следующий матч серии до четырех побед состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге. В финале Восточной конференции КХЛ встречаются казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Счет в серии 1:0 в пользу казанцев.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Анастасия Борисова
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