ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ в третьем овертайме

Московский ЦСКА победил петербургский СКА в первом матче финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев в третьем овертайме со счетом 3:2. У московских армейцев забили нападающие Максим Мамин и Владислав Каменев, победную шайбу забросил защитник Никита Нестеров. У петербуржецев отличились форвард Святослав Гребенщиков и защитник Александр Никишин.

Следующий матч серии до четырех побед состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге. В финале Восточной конференции КХЛ встречаются казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Счет в серии 1:0 в пользу казанцев.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».