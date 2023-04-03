Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси»

The Telegraph: Юлиан Нагельсман — главный кандидат на пост тренера «Челси»

Стали известны кандидаты на замену Грэму Поттеру на посту главного тренера «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, в клубе планируют провести переговоры с Маурисио Почеттино, Луисом Энрике, Юлианом Нагельсманом, тренером «Наполи» Лучано Спаллетти, а также с Оливером Гласнером, возглавляющим «Айнтрахт» на данный момент. Уточняется, что фаворитом в этом списке является 35-летний Нагельсман.

2 апреля «Челси» объявил о расторжении контракта с Поттером. Исполняющим обязанности главного тренера стал Бруно Сальтор.

24 марта Нагельсман покинул немецкую «Баварию». Специалист планировал сделать паузу в работе до конца сезона-2022/2023, однако в «Челси» все же планируют договориться с ним.