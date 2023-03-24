«Бавария» назначила нового тренера

Томас Тухель стал новым тренером мюнхенской «Баварии»

Немец Томас Тухель стал новым тренером мюнхенской «Баварии». Об этом сообщается на сайте команды.

Контракт с 49-летним Тухелем рассчитан до конца июня 2025 года. Он сменил на этом посту соотечественника Юлиана Нагельсмана.

Ранее 24 марта стало известно, что Тухель уже несколько недель живет в Мюнхене. Отмечается, что его план по развитию команды очень впечатлил руководство «Баварии». Тухель уже вел переговоры с лондонским «Тоттенхэмом», когда ему поступило предложение от мюнхенского клуба.

В сентябре 2022 года Тухель покинул «Челси». Сообщалось, что причина увольнения тренера связана не с результатами клуба, а с категорическим отказом специалиста от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду.