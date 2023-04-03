Россиянам назвали простые способы похудеть и остаться стройными

Диетолог Руслан Алиев: кислые и пряные продукты помогают контролировать аппетит

Продукты с кислым и пряным вкусом помогают контролировать аппетит и заглушают чувство голода между основными приемами пищи. Простые способы есть меньше, а, значит, худеть и поддерживать форму, назвал россиянам диетолог Руслан Алиев в своем Telegram-канале.

Врач считает, что для того, чтобы стать или оставаться стройным, необходимо соблюдать режим питания и исключить перекусы. «Сначала может быть сложно, возможны срывы, даже автоматические, когда вы задумались о чем-либо и обнаружили себя с едой в руках», — написал Алиев. По его словам, если не потакать привычкам, то вскоре потребность в перекусах отпадает.

Но на первых этапах, когда тяга съесть что-то между приемами пищи сильна, есть способ обмануть голод и подавить аппетит. Диетолог дал совет ограничить себя от вида и запаха еды: не работать за обеденным столом, не смотреть контент про еду и всячески отвлекаться от мыслей о пище.

Если вам сложно контролировать аппетит, то помогут интенсивные вкусы — кислый или пряный. Заваренные пряности (корица, бадьян, кардамон) или каркаде полезны для здоровья, практически не содержат калорий и помогают контролировать аппетит. Руслан Алиев диетолог

Алиев советует не запрещать себе вредные продукты, а вводить ограничения. По его мнению, соблюдать рамки человеку проще, чем подчиняться запретам. Например, если хочется, то можно съесть конфету или другую сладость, но только во время основного приема пищи. Если без перекуса не обойтись, диетолог попросил отдать предпочтение сырой и растительной пище — овощам и орехам.

Эффективно подавить тягу к сладкому, по словам Алиева, помогают жиры. Чайная ложка сливочного, кокосового, оливкового масла поможет побороть желание съесть незапланированную порцию десерта. Диетолог рекомендует добавить ее в чай.

Врач уверен, что отказ от перекусов не может навредить здоровью. «За несколько часов воздержания от пищи вы не испортите себе кислотой желудок, не замедлите метаболизм и не съедите в два раза больше еды после. Это мифы», — заключил он.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила об опасности непродуманной диеты. По ее словам, многие люди без наличия плана резко уменьшают объемы потребляемой пищи, что приводит к набору веса и старению внутренних органов.