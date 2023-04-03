Менеджер Александра Емельяненко сообщил подробности следующего поединка бойца

Александр Емельяненко проведет следующий бой по правилам бокса в мае или июне 2023 года

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, сообщил подробности его следующего поединка. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«На текущий момент в разработке есть три соперника: Михаил Кокляев, Джефф Монсон и Боб Сапп. Пока фокусируемся на этих трех оппонентах и говорим о поединке по правилам бокса», — заявил Бурчак. Он добавил, что, вероятнее всего, бой состоится в мае-июне 2023 года.

25 сентября прошлого года в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Емельяненко потерпел поражение от россиянина Вячеслава Дацика. Емельяненко пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

Всего на счету 41-летнего Александра Емельяненко 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.