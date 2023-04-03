Менеджер Александра Емельяненко сообщил подробности следующего поединка бойца
Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, сообщил подробности его следующего поединка. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«На текущий момент в разработке есть три соперника: Михаил Кокляев, Джефф Монсон и Боб Сапп. Пока фокусируемся на этих трех оппонентах и говорим о поединке по правилам бокса», — заявил Бурчак. Он добавил, что, вероятнее всего, бой состоится в мае-июне 2023 года.
25 сентября прошлого года в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Емельяненко потерпел поражение от россиянина Вячеслава Дацика. Емельяненко пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.
Всего на счету 41-летнего Александра Емельяненко 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.