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19:25, 3 апреля 2023Спорт

Менеджер Александра Емельяненко сообщил подробности следующего поединка бойца

Александр Емельяненко проведет следующий бой по правилам бокса в мае или июне 2023 года

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, сообщил подробности его следующего поединка. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«На текущий момент в разработке есть три соперника: Михаил Кокляев, Джефф Монсон и Боб Сапп. Пока фокусируемся на этих трех оппонентах и говорим о поединке по правилам бокса», — заявил Бурчак. Он добавил, что, вероятнее всего, бой состоится в мае-июне 2023 года.

25 сентября прошлого года в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Емельяненко потерпел поражение от россиянина Вячеслава Дацика. Емельяненко пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

Всего на счету 41-летнего Александра Емельяненко 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.

Ксения Курашкина
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