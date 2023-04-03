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16:13, 3 апреля 2023Спорт

Тренер развеяла миф о пользе японского упражнения для плоского живота

Тренер Абдуллаева заявила, что лежание с полотенцем под поясницей не поможет похудеть

Фото: MilanMarkovic78 / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева развеяла миф о пользе упражнения для плоского живота, разработанного японским доктором Тошики Фукуцудзи. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Упражнение выполняется следующим образом. Необходимо взять полотенце и свернуть его в валик, который должен быть не больше 38 сантиметров длиной и 10 сантиметров шириной. Затем нужно лечь на коврик так, чтобы валик оказался четко под поясницей. Руки нужно вытянуть за голову, ладони должны смотреть в пол, мизинцы соединены. Ноги необходимо вытянуть, пятки на полу, большие пальцы свести так, чтобы получился треугольник. В таком положении нужно лежать пять минут.

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Абдуллаева заявила, что лежание с полотенцем под поясницей не поможет похудеть. «Снизить массу тела можно, если вы расходуете калорий больше, чем потребляете. Это упражнение с очень низкой физической активностью, близкой к нулю», — объяснила она и добавила, что с таким же результатом можно лежать на диване и переключать каналы телевизора.

Тренер также высказалась о пользе данного упражнения для спины. «Оно подействует частично, так как в таком положении выравнивается скелет. Но я бы убрала валик из-под спины, так как с ним присутствует неестественный прогиб поясницы», — отметила она.

Ранее фитнес-эксперт Денис Соломин раскрыл секрет упражнения «походка самурая» для здоровья спины. Специалист рассказал, что упражнение полезно для силы и гибкости ног: оно улучшает подвижность коленных, голеностопных и тазобедренных суставов, а также развивает силу мышц.

Дарья Коршунова
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