Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:09, 3 апреля 2023Ценности

Гагарина ответила на подозрения в приеме препарата для похудения

Певица Полина Гагарина ответила на подозрения в приеме препарата «Оземпик» для похудения
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская певица Полина Гагарина ответила на подозрения в приеме популярного лекарства от диабета, используемого в качестве средства для похудения. Соответствующую историю она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, один из подписчиков знаменитости усомнился в том, что Гагарина сохраняет свой внешний вид и подтянутую форму исключительно за счет спорта. «Неужели не принимали "Оземпик", Полина? Не спортом же единым», — поинтересовался он.

Материалы по теме:
Бой за килограммы Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
Бой за килограммыInstagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией
27 января 2017
Милые кости В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
Милые костиВ попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума
16 ноября 2017

В свою очередь артистка отметила, что вопрос по поводу упомянутого препарата является для нее волнующим. «Сейчас стало очень модным обращаться к "волшебной таблетке", чтобы похудеть. Друзья, я не перестану говорить о том, как это опасно! Я очень осторожный и, скажу, даже пугливый человек. Все, что касается вмешательств (хирургических тоже), меня очень страшит», — призналась Гагарина.

Ранее в феврале педагог по вокалу российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла причину худобы Полины Гагариной. Андрианова отметила, что Полине удается поддерживать себя в форме благодаря частым тренировкам. При этом женщина заявила, что Гагарина против строгих диет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову задержали в Петербурге
Взрыв в кафе Петербурга был спланирован украинскими спецслужбами
Участник BTS рассказал о пристрастии к алкоголю на фоне депрессии
В Кремле раскрыли подробности о готовящемся параде Победы
Дрейфующие на льдине российские школьники попали на видео
Маркетплейсам запретят доступ к удаленным картам россиян
Гагарина ответила на подозрения в приеме препарата для похудения
Крис Эванс заявил о неготовности возвращаться к роли Капитана Америки
Популярная азиатская страна отменит все въездные ограничения для россиян
Камеры внутри магазина с людьми сняли момент мощного землетрясения на Камчатке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.