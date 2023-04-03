Гагарина ответила на подозрения в приеме препарата для похудения

Певица Полина Гагарина ответила на подозрения в приеме препарата «Оземпик» для похудения

Российская певица Полина Гагарина ответила на подозрения в приеме популярного лекарства от диабета, используемого в качестве средства для похудения. Соответствующую историю она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, один из подписчиков знаменитости усомнился в том, что Гагарина сохраняет свой внешний вид и подтянутую форму исключительно за счет спорта. «Неужели не принимали "Оземпик", Полина? Не спортом же единым», — поинтересовался он.

В свою очередь артистка отметила, что вопрос по поводу упомянутого препарата является для нее волнующим. «Сейчас стало очень модным обращаться к "волшебной таблетке", чтобы похудеть. Друзья, я не перестану говорить о том, как это опасно! Я очень осторожный и, скажу, даже пугливый человек. Все, что касается вмешательств (хирургических тоже), меня очень страшит», — призналась Гагарина.

Ранее в феврале педагог по вокалу российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла причину худобы Полины Гагариной. Андрианова отметила, что Полине удается поддерживать себя в форме благодаря частым тренировкам. При этом женщина заявила, что Гагарина против строгих диет.