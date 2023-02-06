Раскрыта причина худобы Полины Гагариной

Педагог Наталья Андрианова заявила, что певица Полина Гагарина изнуряет себя спортом

Педагог по вокалу российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла причину худобы певицы Полины Гагариной. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Звезды сошлись».

Так, ведущая программы Лера Кудрявцева поинтересовалась у преподавателя, не беспокоилась ли она по поводу худобы своей ученицы. «Да она нормально вообще-то ест», — заявила Андрианова и отметила, что Гагарина против строгих диет.

Андрианова отметила, что Полине удается поддерживать себя в форме благодаря частым тренировкам. «Это спорт. Она изнуряет себя спортом», — объяснила педагог.

Ранее фанаты обеспокоились худобой Гагариной. Артистка разместила в соцсетях снимок, на котором позировала, повернувшись боком к камере. На ней был раздельный купальник коричневого цвета. Поклонники удивились внешнему виду певицы, о чем писали в комментариях под постом. «Мама дорогая, зачем так доводить себя? Кожа да кости», «При всем уважении к Полине, это некрасиво», «Полина, остановитесь! Хватит худеть! Пора кушать», — возмущались они.