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15:02, 6 февраля 2023Ценности

Раскрыта причина худобы Полины Гагариной

Педагог Наталья Андрианова заявила, что певица Полина Гагарина изнуряет себя спортом

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Педагог по вокалу российской академии музыки имени Гнесиных Наталья Андрианова раскрыла причину худобы певицы Полины Гагариной. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу «Звезды сошлись».

Так, ведущая программы Лера Кудрявцева поинтересовалась у преподавателя, не беспокоилась ли она по поводу худобы своей ученицы. «Да она нормально вообще-то ест», — заявила Андрианова и отметила, что Гагарина против строгих диет.

Андрианова отметила, что Полине удается поддерживать себя в форме благодаря частым тренировкам. «Это спорт. Она изнуряет себя спортом», — объяснила педагог.

Ранее фанаты обеспокоились худобой Гагариной. Артистка разместила в соцсетях снимок, на котором позировала, повернувшись боком к камере. На ней был раздельный купальник коричневого цвета. Поклонники удивились внешнему виду певицы, о чем писали в комментариях под постом. «Мама дорогая, зачем так доводить себя? Кожа да кости», «При всем уважении к Полине, это некрасиво», «Полина, остановитесь! Хватит худеть! Пора кушать», — возмущались они.

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Мария Винар
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