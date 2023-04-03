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16:47, 3 апреля 2023Мир

Союзники США захотели осудить арест Гершковича на заседании Совбеза ООН

WSJ: две европейские страны хотят осудить арест Гершковича на заседании Совбеза ООН

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Союзники США хотят осудить арест в России корреспондента The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает издание, где работал журналист.

Представители двух европейских стран, входящих в Совет Безопасности ООН, заявили, что планируют осудить арест Гершковича в ходе заседания 3 апреля. В СБ ООН входят пять европейских государств — Франция, Великобритания (постоянные члены Совбеза), Албания, Мальта и Швейцария (члены Совбеза в 2023 году среди европейских государств).

Постоянное представительство США при ООН ранее не ответило на вопрос о том, планирует ли поднимать данный вопрос, но заявило о готовности противостоять «российской лжи». При этом американские дипломаты указали на невозможность принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, поскольку у России есть право вето. Тем более с 1 апреля Москва председательствует в СБ.

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан российскими силовиками 30 марта в Екатеринбурге. В его отношении ФСБ России возбудила дело по статье о шпионаже.

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Семен Александров
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